Второй Президент Украины Леонид Кучма возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский представил его членами делегации.

Отмечается, что Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах. За это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более 3000 украинских военных и гражданских, начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

«Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов», - сказал Кучма. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Руководитель украинской делегации Трехсторонней контактной группы также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы.

Во встрече приняли участие секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, заместитель Главы Администрации Президента Владимир Пристайко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, дипломат Александр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь, глава общественной организации «Украинский институт по правам человека» Валерия Лутковская.

Напомним, в октябре 2018 года второй президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе.

Он заявил, что завершит работу в ТКГ, когда достигнет критического возраста.

Пресс-секретарь Кучмы пояснила, что «под критическим возрастом подразумевается юбилей Леонида Даниловича, который был в августе (2018 года. – Ред.)».