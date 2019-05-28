Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Он уже завтра вернется в Украину.

Также президент назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Он заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в администрации президента мониторов, техники и серверов с секретной информацией.

По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017-2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен.

Команда президента разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который будет внесен в парламент на этой неделе.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов. Руководитель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас убежден, что генеральный прокурор Украины не может представлять ни одну политическую силу и должен иметь юридическое образование.

Приватбанк обжаловал решение Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

Министерство внутренних дел Украины дало старт новому проекту «Полицейский офицер общины», который охватит более 29 тыс. населенных пунктов и уже до конца 2020 года заработает по всей территории страны.

Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.