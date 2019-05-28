По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017-2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен, сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Сейчас Национальное агентство завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины. Из них в 77 декларациях народных депутатов выявлены недостоверные сведения.

Национальное агентство составило и направило в Национальное антикоррупционное бюро для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений: декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконного обогащения (до признании неконституционным статьи 368 -2 УК).

По имеющейся информации, 10 обоснованных выводов НАПК по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ приобщило к материалам соответствующих уголовных производств.

По сообщению НАБУ, материалы Национального агентства по недостоверным сведениям в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для Национального антикоррупционного бюро начать досудебное расследование. Также на основании обоснованных выводов НАПК по недостоверных сведениях в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу.

Кроме того, по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлены и направлены в суд 4 протокола об административных правонарушениях по части четвертой статьи 172-6 КУоАП.

Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность. О выявленных нарушениях сообщается на официальном сайте Национального агентства.

Уполномоченные лица Национального агентства продолжают полную проверку деклараций народных депутатов Украины.