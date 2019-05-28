Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ о лишении гражданства ряда лиц, исключив из него экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Внести в указ Президента Украины от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А., Коротецкого Л. и других лиц» изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины», - говорится в документе.

Напомним, адвокат бывшего президента Грузии, председателя политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию Президента Украины прошение о возвращении своему клиенту украинского гражданства.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября Саакашвили заявил, что «наконец-то» получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

Саакашвили утверждал, что найдет способ вернуться в Украину.