Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.



Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщает УНИАН.

«Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять соответствующее решение», - сказал он. По словам главы ГПУ, после проведения парламентских выборов - он пойдет в политику. «Для себя такое решение я принял, считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, но и честные парламентские выборы, и после этого я пойду в политику - не в списки любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины», - рассказал Луценко.

Луценко отметил, что его видение в том, «чтобы в стране ценили людей за дела, а не слова, за конкретные поступки, за умение брать на себя ответственность», поэтому он берет на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в ГПУ на себя, а потом вернутся туда, откуда пришел, - к людям. На уточняющий вопрос ведущего о дате отставки, Луценко ответил следующее: «Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, новоизбранный парламент сформирует свои органы, составит коалицию, выберет правительство, и после этого примет решение о новом генеральном прокуроре».

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Президент Владимир Зеленский выступая с инаугурационной речью в Верховной Раде, объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.