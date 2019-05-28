Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в администрации президента мониторов, техники и серверов с секретной информацией.

В Facebook он опубликовал видеоролик, в котором демонстрирует пустую комнату, в которой остались только Государственный флаг Украины и президентский штандарт.

«Это ситуационная комната администрации президента. Так сейчас она выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно по-другому – на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены… Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине», - заявил Данилюк.

По его словам, во время совещаний в ситуационной комнате часто использовалась информация с секретных источников, которая попадала в комнату по защищенным каналам связи. Секретарь СНБО подчеркнул, что эта информация должна была храниться на серверах в соседней комнате.

«Серверы находились – именно находились, потому что сейчас их там нет, в этой комнате. Как вы видите, тут сейчас пусто. Серверы также были вывезены. Что произошло с серверами, на которых хранилась секретная информация?» - задался вопросом Данилюк.

Напомним, сегодня, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.