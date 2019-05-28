Министерство внутренних дел Украины дало старт новому проекту «Полицейский офицер общины», который охватит более 29 тыс. населенных пунктов и уже до конца 2020 года заработает по всей территории страны, сообщает департамент коммуникации МВД.

Сегодня, 28 мая, на Софийской площади в центре столицы состоялась презентация проекта, который стал следующим шагом в реформировании Национальной полиции.

Проект «Полицейский офицер общины» планируют реализовать в два этапа: первый (2019) - наладят работу в 802 объединенных общинах, второй (2020) - на территории всего государства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил первых офицеров, прошедших курс подготовки и подчеркнул, что только в тесной координации с гражданами в Украине удастся построить безопасную среду.

«Сегодня мы являемся свидетелями начала нового постоянно действующего проекта полицейских и общин. Эта связь должна быть направлена ​​на обеспечение качественных условий жизни, реагирования на любые ситуации, что даст людям почувствовать безопасность. Рад поздравить вас как первых, кто присоединился к проекту. Есть еще очень много задач, но я точно знаю, что вы будете обеспечены всем необходимым, чтобы добросовестно и качественно выполнять свои обязанности. Все возможности, полученные от децентрализации, должны быть инвестированы в качество жизни украинских граждан», - подчеркнул Гройсман.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что развитие полиции продолжается исходя из принципа «служить и защищать». «Мы предлагаем обществу новый уровень коммуникации и полицейского сервиса, так называемый community policing. Цель проекта - обеспечение каждой теробщины офицером полиции. Проект охватит около 30 тыс. маленьких городов Украины, в которых проживает 28 млн граждан. Кто такой полицейский офицер общества? Это офицер полиции, который ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной общины. Он доступен для населения, так как постоянно находится рядом с людьми», - подчеркнул министр.

Аваков также отметил, что на сегодняшний день первые 34 офицера закончили курс специальной подготовки и готовы заступать на службу.

«Сегодня на этой площади стоят первые 34 офицера, которые готовы приступить к работе. Каждый из них победил в жестком отборе среди сотни претендентов и прошел серьезную профессиональную подготовку. Они лучшие. Господа офицеры, уверен, что вы с честью выполните ответственную миссию быть первыми и именно вы покажете Украине пример важной работы полицейского офицера общины. Всегда помните слова «Я всегда здесь». Желаю вам энергии, мотивации и достоинства, служить людям и защищать наше государство. Слава Украине!» - сказал он.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что полицейский офицер - это часть общины, а новая программа позволит создать безопасную среду вместе.

«Каждый украинец в отдаленном селе должен чувствовать себя в безопасности. Проект полицейский офицер общины станет новым уровнем предоставления качественных полицейских услуг и системы защиты. Уже завтра первые 34 полицейских офицера общин, прошедшие обучение и сейчас стоящие перед вами, начнут службу в 22 территориальных общинах Днепропетровщины. Сегодня я хочу анонсировать старт набора полицейского офицера общины в Кировоградской области. С сегодняшнего дня мы начинаем прием анкет на нашем сайте», - отметил Князев.

Новый проект предусматривает, что офицер полиции будет тесно взаимодействовать с жителями своей общины и ориентироваться на их потребности. 80-90% рабочего времени полицейский будет находиться в общине. Он будет доступен для населения, знать жителей территории, которую обслуживает, их проблемы и предоставлять качественные полицейские услуги. Общество возьмет на себя часть финансовой поддержки его работы.

Для того, чтобы стать офицером общины, необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующие навыки, в частности: в расследовании уголовных проступков, решение вопросов безопасности дорожного движения, превентивная работа как со взрослыми, так и детьми, контролю за оборотом оружия.

Это позволит интегрировать полицейский сервис в общину, увеличить уровень доверия к правоохранителям и оперативно решать локальные проблемы в обществе.