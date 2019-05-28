Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Как сообщает Zaxid.net, 28 мая мужчина был признан виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Сообщается, что судья объявлял приговор почти 2 часа. Голуб может обжаловать его в течение 30 дней.

При этом обвиняемый заявил о нарушении его гражданских прав.

«Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы. Это цирк», - сказал Голуб.

Отмечается, что на вопрос, куда он спрятал тело Позняков, Голуб ответил: «Какое тело? Вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы».

При этом в издании указывается, что осужденный нецензурно выражался в сторону отца погибшего.

Сообщается, что Голуб был на 1,5 года отстранен от судебных заседаний из-за хамского поведения, нецензурной лексики и угроз.

В свою очередь отец убитого Александр Позняков, комментируя приговор, сказал, что суд решил, что убийца заслужил, но божий суд приговорит его хуже.

Вместе с тем он выразил убеждение, что за убийством стоит еще кто-то и следствие должно разобраться, кто именно.

Напомним, Тарас Позняков 4 апреля 2016 года выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе BlaBlaCar. Последний раз пропавшего парня видели в селе Бобрица на заправке вместе с попутчиками, после этого связь с ним пропала. Его автомобиль найден в гаражном кооперативе Киева, который сдавался в аренду.

Полиция в рамках расследования уголовного производства по факту исчезновения Познякова объявила в государственный розыск двух подозреваемых: 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего Луана Кингисеппа.

В августе прошлого года Голуба арестовали.