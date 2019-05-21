Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Перед этим в Администрации Президента Украины прошли консультации Главы государства председателем Верховной Рады Андрем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид и лидерами парламентских фракций и групп.

Лидер фракции РПЛ в парламенте Олег Ляшко приехал в АП на велосипеде.

Советник Президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью роспуска ВР и задекларировали желание участвовать во внеочередных выборах.

Как заявил сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виталий Хомутынник, Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в парламент до 3 процентов.

Советник Президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан анонсировал внесение на рассмотрение парламента законопроекта об импичменте президента.

Президент также обратился к председателю Верховной Рады с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».

Парубий распорядился созвать внеочередное пленарное заседание парламента 22 мая.

Президент назначил начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.

Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Кроме того, другим указом Сергей Трофимов назначен первым заместителем главы АП.

Также заместителями руководителя АП назначены Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.

Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником Президента Украины.

Также Глава государства назначил своими помощниками Андрея Ермака, Михаила Федорова.

Президент назначил представителем Главы государства в Верховной Раде Украины.

Экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением экс-президента Петра Порошенко в совершении преступления.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Министр обороны Украины Степан Полторак, который написал рапорт на увольнение, заявил, что будет исполнять обязанности главы оборонного ведомства до решения Верховной Рады о его увольнении с должности.

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег, что без прорыва внутри Украины в ближайшие годы окно в НАТО и ЕС для страны может закрыться.

Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация Президента, убрали кордон представителей Национальной гвардии.

Члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 20 мая, проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.