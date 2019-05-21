Советник Президента Украины Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью роспуска ВР и задекларировали желание участвовать во внеочередных выборах.

Об этом Богдан заявил журналистам после завершения консультаций Президента с лидерами фракций и групп парламента о роспуске Рады, сообщает УНИАН.

«По нашему мнению, консультации прошли очень конструктивно, практически все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью такого роспуска», - заявил он.

По словам Богдана, во время встречи были споры о конституционности и законности роспуска Рады и возможности обжаловать соответствующий указ. «Однако в случае его наличия - эти партии, все фракции парламента задекларировали желание идти на выборы», - заявил он.



Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

21 мая в Администрации Президента Украины прошли консультации Президента с руководством ВР и лидерами парламентских фракций и групп.

После консультаций лидер фракции РПЛ в парламенте Олег Ляшко заявил, что досрочные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля.

Советник Президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявляет, что указ о роспуске Рады будет подписан в ближайшее время, и «наиболее допустимой» датой внеочередных парламентских выборов является 21 июля.

Как заявил сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виталий Хомутынник, Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в парламент до 3 процентов.