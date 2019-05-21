Президент Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации Президента.
Соответствующий указ №304/2019 опубликован на официальном сайте Главы государства.
«Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины «О государственной службе» постановляю назначить Богдана Андрея Иосифовича Главой Администрации президента Украины», - говорится в документе.
Кроме того, другим указом Сергей Трофимов назначен первым заместителем главы Администрации Президента.
Также заместителями руководителя АП назначены Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.
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