Члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 20 мая, проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Соответствующее процедурное решение было принято в самом начале заседания, сообщает Укринформ.

«Мы протестуем против проведения этого заседания и призываем других членов проголосовать против принятия его повестке дня», - заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

Он пояснил, что принятый 25 апреля закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией на Донбассе. Он считает, что Россия специально инициировала это заседание специально в день инаугурации нового Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы использовать Совет Безопасности для своих целей.

Его слова поддержал представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген и заместитель постпреда США Джонатан Коэн, постпред Польши при ООН. Представитель России Василий Небензя не согласился с коллегами за столом и убеждал, что украинский закон о языке связан с Минскими договоренностями.

На голосование был поставлен процедурный вопрос о проведении заседания, и против его принятия проголосовали 6 государств-членов, за - лишь 5, 4 - воздержались. Заседание было отменено за отсутствием решения о принятии его процедуры.

Напомним, 17 мая стало известно, что российская делегация пыталась инициировать проведение 20 мая заседание Совета Безопасности ООН относительно украинского языкового закона.

25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

15 мая документ подписал Президент Петр Порошенко.