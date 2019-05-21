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Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Указ №300/2019 от 20 мая обнародован на сайте главы государства.

«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины», − говорится в документе.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Он пообещал СМИ, что первое, что намерен сделать на посту Президента Украины, это подписать указ о роспуске Верховной Рады.
ForUm

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