Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Указ №300/2019 от 20 мая обнародован на сайте главы государства.

«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины», − говорится в документе.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Он пообещал СМИ, что первое, что намерен сделать на посту Президента Украины, это подписать указ о роспуске Верховной Рады.