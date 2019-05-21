Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время сегодняшних консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций (депутатских групп) о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Напомним, 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

21 мая в Администрации Президента Украины прошли консультации Главы государства председателем Верховной Рады Андрем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид и лидерами парламентских фракций и групп.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

В тот же день Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.