Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег, что без прорыва внутри Украины в ближайшие годы окно в НАТО и ЕС для страны может закрыться.

Об этом он сказал в интервью изданию Левый берег.

«Я не могу внешнюю политику оставить полностью. Но точно есть амбиции сделать определенные вещи за ее пределами. Считаю, что на сегодняшний день без внутренних мегаизменений в Украине потенциал для внешней поддержки нас исчерпан. Точка. То есть нам нужно идти вперед. Потому что окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться», - считает Климкин.

По его словам, недавно на завтраке на министерской встрече «Восточного партнерства» в Брюсселе один коллега откровенно сказал: или вы перезагружаете политическую систему и экономику в стране, или дальше вы никуда не идете.

Глава МИД убежден, что среди шагов в первые 100 дней президентства Зеленского точно должны быть визиты в Брюссель и в Вашингтон.

«И там точно должно быть изложено видение относительно изменений Украины. Для этого можно использовать конференцию по вопросам реформ в Торонто, поскольку есть приглашение от Джастина Трюдо. Фриланд приезжала и разговаривала с Зеленским о том, что и как можно сделать», - сказал он.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.

В команде Зеленского предлагали ему остаться главой МИД.