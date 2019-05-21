Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.
Соответствующее указы № 301/2019 и 302/2019 от 21 мая обнародованы на сайте Главы государства.
«Освободить Муженко Виктора Николаевича с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины», - говорится документе.
Другим указом на должность начальника Генштаба назначен Руслан Хомчак.
До этого генерал-лейтенант Хомчак был командиром оперативного командования «Юг».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время