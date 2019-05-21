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Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.

Соответствующее указы № 301/2019 и 302/2019 от 21 мая обнародованы на сайте Главы государства. 

«Освободить Муженко Виктора Николаевича с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины», - говорится документе.

Другим указом на должность начальника Генштаба назначен Руслан Хомчак.

До этого генерал-лейтенант Хомчак был командиром оперативного командования «Юг».  
ForUm

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