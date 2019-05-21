Досрочные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля. Об этом заявил лидер фракции РПЛ в парламенте Олег Ляшко после консультаций у Ррезидента Владимира Зеленского, передает 112 Украина.

По словам Ляшко, указ о роспуске парламента может появиться уже завтра, 22 мая.

«Я думаю, что указ Президента, по результатам разговора он направит письмо председателю парламента о проведении внеочередного заседания ВР для изменения избирательного законодательства. Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра», - сказал Ляшко.

Он отметил, что его политическая сила будет участвовать в выборах.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, но указа пока нет. Ожидалось, что указ о роспуске парламента будет первым документом, который подпишет президент, однако первым он подписал указ о вступлении в права главнокомандующего.

17 мая спикер Рады Андрей Парубий заявил о прекращении существования коалиции «Европейская Украина» после выхода из нее фракции «Народного фронта». Он также призвал начать обсуждать создание новой коалиции.

Отметим, согласно ст. 90 Конституции Верховную Раду можно распустить в трех случаях.

Президент может досрочно прекратить полномочия Рады, если:

в течение одного месяца в парламенте не сформирована коалиция депутатских фракций;

в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован персональный состав правительства;

в течение 30 дней одной очередной сессии не начинаются пленарные заседания.

Решение о досрочном прекращении полномочий ВРУ принимается президентом после консультаций с главой Рады, его заместителями и председателями фракций.

Полномочия парламента не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий ВРУ.

Согласно ст. 77 КУ, в случае досрочного роспуска Рады внеочередные выборы назначаются президентом в течение 60 дней со дня опубликования решения о прекращении полномочий.