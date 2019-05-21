Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Соответствующий указ №303/2019 от 21 мая обнародован на официальном сайте Главы государства.

«Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года», – говорится в документе.

Кабинету Министров Украины поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

21 мая в Администрации Президента Украины прошли консультации Главы государства председателем Верховной Рады Андрем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид и лидерами парламентских фракций и групп.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.