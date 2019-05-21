также в разделеПолитика
Парубий распорядился созвать внеочередное заседание ВР 14
Зеленский назначил начальником Генштаба Хомчака 36
Президент просит созвать внеочередное заседание Рады 22 мая 11
Богдан: После указа о роспуске ВР сможет принимать законы 17
У Зеленского обещают внести в Раду законопроект об импичменте 31
У Зеленского рассказали, кто может возглавить АП 121
СМИ сообщают об отставке главы Винницкой ОГА 21
Итальянские СМИ: Медведчук рассказал, когда экономика Украины получит миллиардные инвестиции 60
Нардеп назвал имя возможного главы МИД 86
Зеленский объяснил, почему решил разогнать Раду 133
Богдан: Все лидеры фракций согласились на роспуск ВР 64
У Президента заявили, что указ о роспуске ВР будет подписан в ближайшее время 22
Зеленский предлагает отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3% 48
Полторак останется на посту министра до решения Рады 43
ГБР начало расследование по Порошенко 93
Выборы в Раду могут назначить на 21 июля 43
Ельченко – постпреду РФ в ООН: Просто оставьте нас в покое 62
Западные социологи: В следующий состав украинского парламента могут пройти четыре партии, еще две - на грани попадания 135

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Соответствующий указ №303/2019 от 21 мая обнародован на официальном сайте Главы государства.

«Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года», – говорится в документе.

Кабинету Министров Украины поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. 

21 мая в Администрации Президента Украины прошли консультации Главы государства председателем Верховной Рады Андрем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид и лидерами парламентских фракций и групп.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2614 грн.
76
Теги