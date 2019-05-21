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Советник Президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан анонсирует внесение на рассмотрение парламента законопроекта об импичменте президента.

Об этом Богдан заявил журналистам после завершения консультаций Зеленского с лидерами фракций и групп парламента относительно роспуска Верховной Рады, сообщает УНИАН.

«Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, каким будет текст», - заявил он, отвечая на вопрос, будет ли вносить президент соответствующую законодательную инициативу. По словам Богдана, сейчас законопроект об импичменте еще разрабатывается учеными. «Таких потуг среди ученых было много, но мы близки к завершению», - сказал он.

Также Богдан отметил, что проект закона об импичменте сначала будет представлен на публичное обсуждение, а затем будет внесен на рассмотрение ВР.

 
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