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Президент Украины Владимир Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Об этом он сказал во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции», - заявил Зеленский.

Участники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов. Она будет зависеть от того, когда Президент издаст указ о роспуске парламента.

Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Напомним, 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. Ожидалось, что указ о роспуске парламента будет первым документом, который подпишет президент, однако первым он подписал указ о вступлении в права главнокомандующего. 

Досрочные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля.

Очередные выборы парламента должны были состояться 27 октября 2019.
ForUm

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