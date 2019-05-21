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Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко приехал к Администрации Президента для консультаций главы государства с лидерами фракций Верховной Рады на велосипеде. Трансляцию вел телеканал 112 Украина.

«Президент Зеленский пригласил меня на консультацию, вчера я получил от него официально приглашение на консультации по поводу роспуска парламента. Я взял Конституцию, взял наши вопросы, которые есть к президенту Зеленскому и приехал к нему», - заявил политик.

Ляшко сообщил журналистам, что предложит провести консультации с лидерами фракций в прямом эфире. Кроме того, он озвучит предложение одновременно с внеочередными выборами в парламент в июле провести референдум о сокращении депутатского корпуса до 250 человек. 

Ляшко добавил, что он очень надеется, что прошли те времена, когда в АП Порошенко на 4-м этаже снимали часы, забирали телефон, когда Онищенко записал разговоры с Порошенко. – «Я очень надеюсь, что у меня не будут ни часы снимать, ни телефон не будут забирать, и я смогу включить прямой эфир, чтобы все украинцы видели открытость власти, разговор президента по поводу роспуска парламента».

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Выступая в ВР,  Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.

Глава государства пригласил руководителей фракций Верховной Рады в Администрацию Президента 21 мая на 10:00 на консультации относительно роспуска парламента.
ForUm

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