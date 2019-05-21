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Министр обороны Украины Степан Полторак, который написал рапорт на увольнение, заявил, что будет исполнять обязанности главы оборонного ведомства до решения Верховной Рады о его увольнении с должности. Об этом Полторак заявил журналистам возле здания Администрации Президента, сообщает УНИАН.

«Я буду работать, исполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение (о его освобождении. – Ред.). Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно - оставлять Вооруженные силы без координации системы управления, без руководства», - заявил он.

Полторак отметил, что принял для себя решение подать в отставку и сказал об этом новому президенту, после чего подал соответствующий рапорт.

Напомним, 20 мая министр обороны Степан Полторак подал в отставку.
ForUm

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