Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в парламент до 3 процентов, заявил сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виталий Хомутынник.

«Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько поправок, внести короткий законопроект с несколькими поправками. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить проходной барьер до 3%», - сказал Хомутынник, передает Радио Свобода.

Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов. 225 из них избираются по партийным спискам, 225 – по мажоритарным округам. В парламент попадают партии, которые получают на выборах 5% голосов.

Напомним, 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. Ожидалось, что указ о роспуске парламента будет первым документом, который подпишет президент, однако первым он подписал указ о вступлении в права главнокомандующего.

Досрочные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля.

Очередные выборы парламента должны были состояться 27 октября 2019.