С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация Президента, убрали кордон представителей Национальной гвардии.
Ворота, которые закрывали территорию под зданием, открыты, пишет Украинская правда.
Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок.
Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.
В 10:00 в Администрации Президента началась встреча президента с руководителями парламентских фракций.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал к Администрации президента на велосипеде.
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