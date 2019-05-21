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С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация Президента, убрали кордон представителей Национальной гвардии.

Ворота, которые закрывали территорию под зданием, открыты, пишет Украинская правда.

Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок.

Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.

В 10:00 в Администрации Президента началась встреча президента с руководителями парламентских фракций.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал к Администрации президента на велосипеде.
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