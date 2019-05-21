Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

Об этом сообщает агентство Українські Новини, ссылаясь на сотрудника СИЗО.

«Вышел вчера», – сообщил он.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

По информации следствия, у дочери Аллерова двойное гражданство — украинское и российское, и большую часть времени она проживает в Москве.

Ранее Соломенский районный суд Киева взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен, Майбороде назначили залог в 2 миллиона.