Шевченковский районный суд Киева 15 апреля принял решение отказать в продлении срока отстранения от должности подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Решение приняла судья Наталья Притула, пишет Радио Свобода.

Мангер заявил, что доволен решением суда.

Сторона обвинения просила продолжить отстранение чиновника. Прокуроры указывали на риски давления на потенциальных свидетелей и необходимости проведения допросов и экспертиз.

Защита утверждает, что должность Мангера не предусматривает влияния на депутатов.

Предварительный срок отстранения Мангера от должности истек 6 апреля.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.