Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета и отстранил его от должности на месяц – до 6 апреля 2019 года. Об этом сообщает Громадське.

Прокуратура просила отстранения на 2 месяца, подчеркивая, что, находясь на должности, Мангер будет осуществлять давление на действующих и потенциальных свидетелей по делу, в частности сотрудников Херсонского областного совета. Также прокуратура отметила, что, находясь в должности, Мангер может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Адвокаты Мангера возражали относительно удовлетворения соответствующего ходатайства, отмечая, что прокуратура не имеет достаточного количества доказательств причастности Мангера к убийству Гандзюк. Они утверждают, что все усилия прокуратуры были изначально направлены на снятие Мангера как представителя оппозиционной силы от должности перед выборами в Украине. Адвокаты также заявили, что ни один из сотрудников областного совета не является свидетелем по делу, а должность подозреваемого предусматривает только организацию работы 30 человек депутатского корпуса.

Сам подозреваемый отметил, что дело политически мотивированно, а свидетелей, о которых говорит прокуратура, он не знает и не может на них влиять. Мангер добавил, что сразу после вручения подозрения собирался уйти в отпуск на время расследования.

Это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.

Ранее суд не продлил обязанности по залогу Мангера. Это означает, что он обязан являться к следователю по вызову, однако с него снимут браслет и он сможет передвигаться за пределами Херсона. Кроме того ему вернут загранпаспорт. Прокуроры заявили, что будут подавать новое ходатайство. Мангер заявил, что на нем электронный браслет, и он никуда не убежит.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.