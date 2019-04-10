Кабинет Министров принял инициированное Минэкономразвития решение о расширении перечня товаров происхождением из Российской Федерации, которые запрещены к ввозу в Украину.
Президент Украины Петр Порошенко повторно прошел тест на отсутствие алкогольной или наркотической зависимости. Ранее кандидатов приехать на стадион НСК «Олимпийский» для сдачи анализов призвал экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко.
В ГП НСК «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно проведения дебатов.
В Кремле прокомментировали предвыборные плакаты Порошенко с Путиным, в мэр Черкасс пригрозил сносить такие бигборды в городе.
Порошенко прокомментировал рецепт прекращения войны от Зеленского.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд просит увеличить себе единовременную выплату в связи с выходом на пенсию вдвое - со 100 до 200 тысяч евро.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии.
Результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию катастрофы президентского Ту-154М под Смоленском в апреле 2010 года, что причиной уничтожения самолета были взрывы.
Кабинет Министров переименовал морской порт «Южный» в «Південний».
Государственной фискальной службой Украины включены в Государственный реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей программных/программно-технических комплексов, допускающих применение персональных компьютеров, планшетов, смартфонов.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский посетит Париж и проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в один день с Президентом Петром Порошенко – 12 апреля.
Кабинет Министров Украины одобрил решение об отставке председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева.
Сегодня днем неизвестные заявили, что собираются взорвать здание Киевской городской государственной администрации через 12 часов, если не будет выполнен ряд требований. Полиция взрывчатку не нашла.
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