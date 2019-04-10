также в разделеПолитика
Соболев и Семенченко решили покинуть «Самопомич»
Лозовский: Медведчук теперь занимается не только российским, но и белорусским направлением 10
Помпео назвал разницу в ситуациях с Крымом и Голанами 55
Арьев: В ПАСЕ нет документов о возвращении делегации РФ 31
Васильковский: Первый тур показал, что Ахметов на Юго-Востоке уступил свои позиции Медведчуку 58
Кабмин завтра решит судьбу главы Одесской ОГА 52
Порошенко сказал, на что направит компенсацию ВВС 18
В Раде создали объединение «За Зеленского», в составе – один депутат 36
Климкин о заявлении Ягланда: По такой логике надо выпускать преступников из тюрем 50
Президент: Высший антикоррупционный суд должен заработать на этой неделе 29
Лукашенко высказался о выборах и дал совет украинцам 84
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности встречи с Путиным 78
Глава Одесской ОГА отказался покидать пост по указу Порошенко 99
ПАСЕ утвердила срочные дебаты по упрощению процедуры снятия санкций с РФ 254
Зубченко: Сторонники Майдана считают Вилкула своим, потому что он голосовал за НАТО и кредиты МВФ 69
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА 35
АП опровергает увольнение Филатова 31
В Украине отреагировали на призыв Ягланда вернуть РФ в СЕ 73

Кабинет Министров Украины одобрил решение об отставке председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Об этом сообщил журналистам народный депутат Алексей Гончаренко после заседания правительства, передает УНИАН.

«Отставка главы Херсонской области: по собственному желанию была поддержана, и председателя Одесской ОГА господина Степанова по предложению Президента - это также было поддержано», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 8 апреля на сайте президента был обнародован датированный 6 апреля указ об отстранении Степанова. Причина решения в документе не указывалась.

После этого Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку и Порошенко якобы превысил полномочия, принимая соответствующее решение.

Степанов был назначен председателем Одесской ОГА в январе 2017 года.

6 апреля глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев написал заявление об уходе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3999 грн.
23
Теги