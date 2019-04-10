Кабинет Министров Украины одобрил решение об отставке председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Об этом сообщил журналистам народный депутат Алексей Гончаренко после заседания правительства, передает УНИАН.

«Отставка главы Херсонской области: по собственному желанию была поддержана, и председателя Одесской ОГА господина Степанова по предложению Президента - это также было поддержано», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 8 апреля на сайте президента был обнародован датированный 6 апреля указ об отстранении Степанова. Причина решения в документе не указывалась.

После этого Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку и Порошенко якобы превысил полномочия, принимая соответствующее решение.

Степанов был назначен председателем Одесской ОГА в январе 2017 года.

6 апреля глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев написал заявление об уходе.