Неизвестные заявили, что собираются взорвать здание Киевской городской государственной администрации через 12 часов, сообщает Информатор.

О «минировании» здания стало известно около 16:00. Неизвестные не только сообщили о взрывчатке, но и выдвинули ряд требований. В анонимном сообщении говорится, что неизвестные требуют взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК «Укроборонпром» и директоров всех государственных предприятий.

Также неизвестные требуют «назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества и обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом». Более того, анонимные отправители хотят, чтобы генпрокурор еженедельно отчитывался о расследовании уголовных производств.

По состоянию на 16:25 вход оградили лентой, в здание никого не впускают. Также начали эвакуацию сотрудников КГГА. На месте работают правоохранители и нацгвардейцы.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что правоохранители проверяют информацию о минировании одного из зданий на Крещатике, не уточнив, о каком именно идет речь.