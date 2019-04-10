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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии.

Об этом он сказал во вторник, 9 апреля, во время слушаний в Сенате, сообщает «Украинская правда»

По его словам, «не может быть более различных ситуаций, чем эти». По мнению Помпео, захват Голанских высот был необходимым, чтобы «продолжать защищаться» от сирийского режима.

«Россия же не оборонялась. РФ выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не нес для нее никакой угрозы», - подчеркнул Помпео.

Напомним, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

ООН продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В то же время в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно статуса Голанских высот. 

Голанские высоты - спорная территория, которую считают своей Сирия и Израиль. До 1967 года они входили в состав Сирии, но израильская армия захватила большую часть этой территории во время Шестидневной войны в июне 1967 года. С тех пор сирийские и израильские силы разделяет демилитаризованная линия.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Совбез ООН не признал этого решения.
ForUm

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