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Сотрудники профильных служб осмотрели здание КГГА и прилегающую территорию: взрывоопасных предметов не найдено, сообщает пресс-служба столичного главка.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Правоохранители проводят розыскные мероприятия для установления лица, совершившего ложное сообщение.

Напомним, сегодня днем неизвестные заявили, что собираются взорвать здание Киевской городской государственной администрации через 12 часов, если не будет выполнен ряд требований.
ForUm

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