Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что тесты об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости кандидаты на пост главы государства должны проходить в независимых медицинских учреждениях.

«Анализы и тесты должны сдаваться не в лабораториях, принадлежащих другу или поклоннику», - сказал Глава государства во время общения с представителями СМИ на стадионе «Олимпийский» после повторного прохождения теста на отсутствие алкогольной или наркотической зависимости.

«Тем более что владелец является гражданином Российской Федерации, и иногда даже баллотировался в Государственную думу РФ. Это, безусловно, вызывает большое сомнение в объективности указанных данных», - добавил Порошенко по выбору лаборатории для прохождения тестов Владимиром Зеленским.

Как известно, 5 апреля в 09:00 Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский». Результаты экспресс-теста были обнародованы менее чем через час.

Часом ранее Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Позже на его странице в Facebook были обнародованы документы с результатами анализов, в которых отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.

Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля. Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.

Порошенко заявил о готовности пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA) по предложению украинского боксера, экс-чемпиона мира Владимир Кличко.

В штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.