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В ГП НСК «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно проведения дебатов, сообщает пресс-служба НСК.

«Учитывая общественный интерес к теме проведения дебатов на НСК «Олимпийский», сообщаем. В ГП НСК «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов. В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича - на 19 апреля 2019 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что НСК «Олимпийский» инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Напомним, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019. 

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что действующий Глава государства 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, и, если «будет свободен», посетит НСК «Олимпийский», где предлагал провести Зеленский.

Нацполиция начала готовиться к обеспечению общественного порядка во время дебатов на стадионе «Олимпийский».
ForUm

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