Кабинет Министров переименовал морской порт «Южный» в «Південний». Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, сегодня на заседании Кабинета Министров поставили точку в декоммунизации и дерусификации украинских морских портов», – написал он.

Омелян сообщил, что крупнейший морской порт Украины «Южный» переименован в «Південний».

«Также считаю, что нет никакой разницы, на каком языке общаться, поэтому по умолчанию ставим в настройках нации - украинский язык», – подытожил министр.