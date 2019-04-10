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Кабинет Министров переименовал морской порт «Южный» в «Південний». Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, сегодня на заседании Кабинета Министров поставили точку в декоммунизации и дерусификации украинских морских портов», – написал он.

Омелян сообщил, что крупнейший морской порт Украины «Южный» переименован в «Південний».

«Также считаю, что нет никакой разницы, на каком языке общаться, поэтому по умолчанию ставим в настройках нации - украинский язык», – подытожил министр.
ForUm

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