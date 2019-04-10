Результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию катастрофы президентского Ту-154М под Смоленском в апреле 2010 года, что причиной уничтожения самолета были взрывы. Об этом заявил председатель подкомиссии Антони Мацеревич, сообщает Польское радио.

«Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, что не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва», - сказал Мацеревич.

Заместитель председателя подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы профессор Казимеж Новачик, уточнил, что проведенное Центральной полицейской криминалистической лабораторией исследование конца левого крыла Ту-154М показало наличие взрывчатых материалов. «Эти исследования включают графики, которые можно использовать для оценки места обнаружения взрывчатых веществ и того, какие это были взрывчатые вещества. Этот анализ позволил нам сделать эти выводы и сообщить прокуратуру, потому что в июне прошлого года о результатах этих анализов мы проинформировали прокуратуру», - сказал Новачик.

В сообщении, среди прочего, отмечается, что комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 году Центральной полицейской криминалистической лабораторией, которые показали наличие следов взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

Мацеревич также сообщил, что подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-председателем комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010 году. Мацеревич сказал, что это заявление является результатом предыдущих исследований и выводов его подкомиссии.

«Во-первых, действия всей комиссии под председательством господина Миллера. Ходатайство касается их небрежности, фальсификаций, которые они допустили и невыполнения обязанностей. Это касается самого господина Миллера, который в подписанном с русскими меморандуме, подтверждая правдивость черных ящиков и соглашаясь дать их россиянам, которые могут вернуть их, когда захотят, совершил преступление по статье 129», - сказал Мацеревич.

Напомним, эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory (FEL) выявили у большинства из 200 образцов разбитого Ту-154М экс-президента Леха Качиньского следы тротила.

Правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, которая создана при минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. В январе 2018 года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов, что подтвердил анализ механизма удара двери об землю.

Правительственный самолет Ту-154М, на котором представители польской политической и военной элиты включительно с президентской четой Леха и Марии Качиньских направлялись на мероприятия, посвященные 70-е годовщине Катынской трагедии, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной авиакатастрофы стал взрыв на борту самолета Ту-154М.