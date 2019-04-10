Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пригрозил демонтировать предвыборные билборды кандитата в президенты Петра Порошенко с изображением президента РФ Путина.

«Сейчас во многих городах Украины размещают билборды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина. Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции», - написал он в Facebook.

Напомним, в штабе Порошенко отметили, что соответствующие борды – это официальный рекламный продукт, оплаченный из избирательного фонда президента.

В Кремле также отреагировали на предвыборные билборды с изображением Порошенко и Путина.