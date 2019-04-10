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Государственной фискальной службой Украины включены в Государственный реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей программных/программно-технических комплексов, допускающих применение персональных компьютеров, планшетов, смартфонов, сообщает пресс-служба ГФС.

«Именно эти модели будут применять в своей деятельности пользователи-участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе интернет-торговли), общественного питания, купле-продаже иностранной валюты, торговле через автоматы по продаже товаров (услуг), оказания услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, по перевозке пассажиров и тому подобное», – говорится в сообщении.

Перечень новейших моделей комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций, участвующих в экспериментальном проекте, утвержден приказом Министерства финансов Украины от 26.03.2019 № 121.

В этот перечень вошли новейшие модели 7 отечественных компаний - участников экспериментального проекта и система «E-Receipt (e-Чек) электронный чек», разработанная Государственной фискальной службой.

В основу системы «E-Receipt (e-Чек) электронный чек» положен принцип обязательной онлайн-фискализации чеков на сервере ГФС. Эта система является альтернативой традиционным РРО, ведь может применяться для регистрации расчетных операций, является бесплатной для пользователей.

В ГФС подчеркнули, что функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования - продавцу, применяя персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) в ГФС, покупателю - просматривать информацию о чеках в электронном кабинете.

Она интегрируется с другими системами ГФС, может интегрироваться с другими бухгалтерскими программами пользователя.

Новейшие модели, включенные в госреестр РРО, предлагаются к эксплуатации в тестовом режиме всем субъектам хозяйствования, которые проявили заинтересованность относительно участия в экспериментальном проекте.

Продлится экспериментальный проект до 31 декабря 2019 года. По его результатам Минфином будет приниматься решение о новейших моделях, которые не подлежат снятию с регистрации, и соответственно, будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

С государственным реестром регистраторов расчетных операций, включая новейшие модели, утвержденным приказом фискальной службы Украины 26.03.2019 №247, можно ознакомиться на сайте ГФС.
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