Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать в среду, 10 апреля, на стадион НСК «Олимпийский» для сдачи анализов.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с экспертами Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), сообщает Укринформ.

«Я благодарен кандидатам в президенты Украины за инициативу провести такое допинговое тестирование. Я думаю, что это впервые в мировой истории происходит в Киеве, в Украине, когда кандидаты в президенты проходят допинговое тестирование. Это уникальная и правильная инициатива - как спортсмены, так и политики должны быть чистыми и честными», - сказал Кличко.

По его словам, наблюдая за процессом тестирования кандидатов, было смешно, «когда каждый из кандидатов выбрал свою лабораторию и через несколько часов объявил о том, что он чистый, тесты были сделаны, и все хорошо».

Кличко подчеркнул, что сделать компетентное и профессиональное тестирование невозможно за несколько часов.

«Я пригласил организацию Voluntary Anti-Doping Association, представители которой сегодня находятся с нами, которые работают с другой организацией - World Anti-Doping Agency. И эти две организации пользуются одной лабораторией и одними специалистами, которые являются профессионалами», - сказал Кличко.

Владимир Кличко предложил кандидатам приехать на стадион в период с 15-ти до 18-ти часов.

«Я призываю добровольно кандидатов в Президенты Украины сегодня прийти в НСК» Олимпийский «между 15-ю и 18-ю часами и повторно сдать анализы в компетентной организации и лаборатории. Я лично проходил это тестирование много раз и уверяю, что это тестирование будет настоящее» , - сказал он.

Напомним, 5 апреля в 09:00 Президент Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский». Результаты экспресс-теста были обнародованы менее чем через час.

Часом ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Позже на его странице в Facebook были обнародованы документы с результатами анализов, в которых отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.

Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля. Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.

Порошенко заявил о готовности пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA) по предложению украинского боксера, экс-чемпиона мира Владимир Кличко.

В штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.