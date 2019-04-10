Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что украинских военнослужащих нельзя оставлять беззащитными и бездействовать в условиях постоянного продолжения огня со стороны войск российского агрессора на Донбассе.

Об этом он сказал на НСК «Олимпийский», отвечая на вопрос журналистов, поможет ли быстрый рецепт прекращения войны на Донбассе от кандидата в президенты Владимира Зеленского «прекратить стрелять», который он недавно озвучил.

Глава государства отметил, что «уже 19 раз санкционировал режим прекращения огня».

«На сегодняшний день Вооруженные силы Украины находятся именно в таком режиме. Но существуют совершенно четкие директивы, как должны действовать военнослужащие Вооруженных сил Украины, когда на них совершается нападение, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями», - отметил Президент.

При этом он напомнил, что недавно Украина потеряла двух своих героев именно во время минометного обстрела и прямого попадания артиллерийского снаряда в блиндаж, где находились украинские воины. Среди них была известная харьковская волонтер, пулеметчица Яна Червоная с позывным «Ведьма».

«В этих условиях наши военнослужащие имеют право открывать огонь. И оставлять наших воинов безоружными, со связанными руками таких приказов («прекратить стрелять» - ред.) абсолютно некомпетентно, непрофессионально и безответственно», - подчеркнул Порошенко.