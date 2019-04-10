также в разделеВыборы
Порошенко еще раз сдал анализы 7
Под офис Зеленского приехал фейковый Автомайдан 14
Зеленский поедет к Макрону в один день с Порошенко 41
Зеленский не придет сдавать анализы экспертам VADA 26
Порошенко будет ждать Зеленского для дебатов на «Олимпийском» 14 апреля 23
VADA отправит кровь кандидатов в президенты в американскую лабораторию 14
Порошенко приедет на «Олимпийский» сдать анализы представителям VADA 25
Кличко пригласил Порошенко и Зеленского для сдачи анализов экспертам VADA 26
«Олимпийский» получил от Порошенко и Зеленского запросы на проведение дебатов 58
Место голосования перед вторым туром уже сменили более 80 тысяч украинцев 13
В Киев прибыли эксперты VADA 66
Названа стоимость дебатов на Общественном 22
Герасимов: Дебаты на «Олимпийском» могут пройти только 14 апреля 81
ЦИК не видит оснований менять постановление о дебатах 75
Порошенко: Я никогда не утверждал, что Зеленский наркоман 54
В НСК не согласились с оценкой стоимости дебатов от Общественного 195
У Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать никаких анализов 61
Порошенко обещает: больше никаких бизнес-партнеров на должностях 57

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что украинских военнослужащих нельзя оставлять беззащитными и бездействовать в условиях постоянного продолжения огня со стороны войск российского агрессора на Донбассе.

Об этом он сказал на НСК «Олимпийский», отвечая на вопрос журналистов, поможет ли быстрый рецепт прекращения войны на Донбассе от кандидата в президенты Владимира Зеленского «прекратить стрелять», который он недавно озвучил.

Глава государства отметил, что «уже 19 раз санкционировал режим прекращения огня».

«На сегодняшний день Вооруженные силы Украины находятся именно в таком режиме. Но существуют совершенно четкие директивы, как должны действовать военнослужащие Вооруженных сил Украины, когда на них совершается нападение, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями», - отметил Президент.

При этом он напомнил, что недавно Украина потеряла двух своих героев именно во время минометного обстрела и прямого попадания артиллерийского снаряда в блиндаж, где находились украинские воины. Среди них была известная харьковская волонтер, пулеметчица Яна Червоная с позывным «Ведьма».

«В этих условиях наши военнослужащие имеют право открывать огонь. И оставлять наших воинов безоружными, со связанными руками таких приказов («прекратить стрелять» - ред.) абсолютно некомпетентно, непрофессионально и безответственно», - подчеркнул Порошенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2772 грн.
11
Теги