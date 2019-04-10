Кандидат в президенты Владимир Зеленский посетит Париж и проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в один день с Президентом Петром Порошенко – 12 апреля.

Об этом сообщил на брифинге внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев, передают Українськi Новини.

«Мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной. Позиция Порошенко состоит в том, что для Зеленского было бы полезно слезть со сцены, выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко нырнуть в мир реальной политики, в том числе международной, и получать какой-то опыт. Поэтому мне известно, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно проведет встречу с Макроном. В этот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном», - сказал он.

У Порошенко на 12 апреля запланирован визит в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

После распространения в СМИ информации о том, что в ближайшие две недели, до проведения второго тура выборов президента, Макрон посетит Украину для встречи с Порошенко и Зеленским, оказалось, что после встречи с Меркель в тот же день Порошенко отправится в Париж к Макрону.