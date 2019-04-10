также в разделеВыборы
Зеленский не придет сдавать анализы экспертам VADA 23
Порошенко будет ждать Зеленского для дебатов на «Олимпийском» 14 апреля 21
VADA отправит кровь кандидатов в президенты в американскую лабораторию 13
Порошенко приедет на «Олимпийский» сдать анализы представителям VADA 25
Кличко пригласил Порошенко и Зеленского для сдачи анализов экспертам VADA 26
«Олимпийский» получил от Порошенко и Зеленского запросы на проведение дебатов 57
Место голосования перед вторым туром уже сменили более 80 тысяч украинцев 13
В Киев прибыли эксперты VADA 66
Названа стоимость дебатов на Общественном 21
Герасимов: Дебаты на «Олимпийском» могут пройти только 14 апреля 81
ЦИК не видит оснований менять постановление о дебатах 74
Порошенко: Я никогда не утверждал, что Зеленский наркоман 53
В НСК не согласились с оценкой стоимости дебатов от Общественного 194
У Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать никаких анализов 61
Порошенко обещает: больше никаких бизнес-партнеров на должностях 57
У Порошенко назвали условие участия в дебатах 19 апреля 145
В Общественном назвали стоимость дебатов на «Олимпийском» 46
Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14 и 19 апреля 28

Кандидат в президенты Владимир Зеленский посетит Париж и проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в один день с Президентом Петром Порошенко – 12 апреля.

Об этом сообщил на брифинге внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев, передают Українськi Новини.

«Мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной. Позиция Порошенко состоит в том, что для Зеленского было бы полезно слезть со сцены, выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко нырнуть в мир реальной политики, в том числе международной, и получать какой-то опыт. Поэтому мне известно, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно проведет встречу с Макроном. В этот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном», - сказал он.

У Порошенко на 12 апреля запланирован визит в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

После распространения в СМИ информации о том, что в ближайшие две недели, до проведения второго тура выборов президента, Макрон посетит Украину для встречи с Порошенко и Зеленским, оказалось, что после встречи с Меркель в тот же день Порошенко отправится в Париж к Макрону.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1299 грн.
35
Теги