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В Кремле спокойно отнеслись к использованию Президентом Украины Петром Порошенко в своей предвыборной агитации образа российского лидера Владимира Путина. Так прокомментировал появившиеся в Украине плакаты с портретами двух президентов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим», - сказал он.

Ранее штаб кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко подтвердил, что плакаты, на которых действующий глава государства изображен с Путиным, являются официальной рекламной продукцией.  

«Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое - количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского. Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинцев. Он лично и возглавляемая им страна является самой большой угрозой для Украины и каждого гражданина, о чем не стоит забывать в феерическом карнавале, в который команда Зе пытается превратить избирательную кампанию», - заявили в штабе.
ForUm

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