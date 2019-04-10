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Сегодня, 10 апреля, Кабинет Министров принял инициированное Минэкономразвития решение о расширении перечня товаров происхождением из Российской Федерации, которые запрещены к ввозу в Украину, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что указанный запрет введен правительством Украины в ответ на агрессивные и дискриминационные действия со стороны Российской Федерации по закрытию товарам происхождением с территории Украины доступа на российский рынок, а также на ограничение транзита товаров с территории Украины по территорииФ.

Следовательно, принятые сегодня правительством постановления, в частности, вводят запрет на ввоз в Украину таких групп товаров происхождением с территории РФ:

формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, карбамидо-формальдегидные смолы;

пружины для тележек грузовых вагонов (цилиндрические винтовые внешние, цилиндрические, винтовые внутренние)

аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей (реле), которая используется в устройствах железнодорожной автоматики хозяйства сигнализации и связи;

проводники электрические на напряжение более 1000 В;

банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного стекла и цветного стекла, другие стеклянные емкости.

«Запрет импорта указанных товаров происхождением из Российской Федерации не приведет к возникновению дефицита, поскольку значительная часть производственных мощностей отдельных отраслей является незадействованной. Вместе с тем решение правительства будет способствовать увеличению объемов собственного производства украинской продукции и положительно скажется на производственных и финансовых показателях украинских предприятий соответствующих отраслей», - прокомментировал решение правительства глава МЭРТ Степан Кубив.

Также отмечается, что принятое решение также позволит провести переориентацию экспорта на внутренний рынок стеклотары и диверсификацию импорта продукции, в частности за счет увеличения торговли со странами ЕС. В свою очередь это будет способствовать инвестиционной активности украинских компаний, что позволит украинским производителям сохранить существующие и создать новые рабочие места, увеличить отчисления налогов в бюджеты всех уровней.

Напомним, 26 декабря 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

27 декабря Кабинет Министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещены для импорта.
ForUm

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