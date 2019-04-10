Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд просит увеличить себе единовременную выплату в связи с выходом на пенсию вдвое - со 100 до 200 тысяч евро. Об этом заявила член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Ионова, сообщает УНИАН.

«Генсек Совета Европы обратился к аппарату СЕ с предложением об увеличении единовременной выплаты в связи с выходом на пенсию. Внимание: вдвое - со 100 тыс. до 200 тыс. евро!» - говорится в сообщении.

Ионова отметила, что за время пребывания Ягланда на посту Совет Европы превратился в поле битвы между светом и мраком, вместо того, чтобы быть надежным пристанищем света. Она также добавила, что Ягланд длительное время пытается возобновить право голоса российской делегации без выполнения ею условий для этого.

«Это тот генсек, который свое выступление посвятил сетованию, как бюджету Совета Европы катастрофически не хватает взносов делегации РФ. И одновременно попросил об увеличении этой выплаты. Это тот генсек, который этим летом должен быть переизбран - и он станет самым бесславным пенсионером за историю СЕ. А сама организация - неизвестно переживет ли это саморазрушение», - отметила Ионова.

«Все эти четыре года в ПАСЕ, вместо того, чтобы призвать РФ выполнять резолюции ПАСЕ, все занимаются изменением регламента, и решают финансовые вопросы за счет ценностей. Эти годы Ягланд делал все для того, чтобы изменить процедуры мониторинга и введения санкций, в частности, привлечь к этому процессу не только парламентскую ветвь, но и министерскую на уровне Комитета министров СЕ. И, таким образом, открыть возможность возврата РФ», - добавила Ионова.



Как сообщал ForUm, Ягланд выразил мнение, что России следует вернуть право голоса в организации, чтобы не создавать новые линии разделения в Европе. Он считает, что выход РФ из Совета Европы будет потрясением, сравнимым с Brexit.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что генсек СЕ прикрывает защитой прав человека попытку выполнить прихоти руководства России.