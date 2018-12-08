Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с военными судами Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Керченского моста. Об этом заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, сообщает Интерфакс.

«В первую очередь, это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале», - сказал он на брифинге в субботу.

«Транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале действует таким образом, что в районах ожидания скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами, - добавил Вольский. - И всякое отклонение от тех правил, которые являются обязательными для всех судов (по переходу канала, - ред.), могут привезти к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам».

Представитель ФСБ добавил, что в день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.

Кроме того, Вольский считает неправильным говорить о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России. «Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило», - заявил он.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения. Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».