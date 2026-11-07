У Конгресі США готують пакет допомоги Україні на $15 млрд і перевірку угод Трампа з РФ

Демократи в Конгресі США працюють над новим пакетом безпекової допомоги Україні обсягом до 15 млрд доларів. Законодавці сподіваються забезпечити Києву термінову підтримку ще до того, як новий склад Конгресу розпочне роботу в січні.

Про це повідомляє Financial Times.

«Ми виправимо законопроєкт Ґрема. Півтора року пішло на спроби запровадити санкції проти Росії, але їх просто відкинули», – цитує видання помічника демократів у комітеті.

За даними FT, одним із пріоритетів демократів є допомога Україні в енергетичній сфері. Для її надання законодавці можуть використати щорічний законопроєкт про оборонну політику США (NDAA).

Крім того, комітет Сенату з міжнародних відносин звернувся до американського підприємця Ілона Маска з вимогою зберегти всі документи, пов'язані з уповільненням роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Демократи також готують запити до портів, банків та інших організацій, які могли бути залучені до угоди адміністрації Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного пального.

Водночас можливості демократів впливати на рішення президента залишатимуться обмеженими. Для подолання президентського вето їм знадобиться підтримка двох третин членів обох палат Конгресу.

Ситуацію ускладнює і те, що Сенат залишають кілька впливових республіканців, які підтримували Україну, зокрема Том Тілліс, Мітч Макконнелл і Сьюзан Коллінз.

У Білому домі заявили, що адміністрація Дональда Трампа вітає конструктивну взаємодію з Конгресом і відповідатиме на обґрунтовані запити в межах його наглядових повноважень.