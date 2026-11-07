Євген Хмара присвятив нагороду «Людина року» фонду «Надія», Валерію Дубілю та Віті Присяжнюк

Український піаніст і композитор, амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Євген Хмара отримав нагороду загальнонаціональної програми «Людина року». Зі сцени музикант присвятив відзнаку команді фонду, голові наглядової ради фонду, першому заступнику голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерію Дубілю та президентці фонду Віті Присяжнюк.

«Людина року» — загальнонаціональна програма, яка відзначає професійні та суспільно значущі досягнення представників різних сфер, їхній внесок у розвиток України та життя суспільства.

Приймаючи нагороду, Євген Хмара розповів про людей, разом із якими допомагає захисникам України, бойовим медикам і ветеранам: «Для мене “Людина року” — це кожен, хто не здався і не зневірився. Хто вірить в Україну й щодня підкріплює цю віру своєю працею. Саме такою є команда фонду “Надія”. Ця нагорода ваша!».

За час повномасштабного вторгнення команда фонду здійснила 457 місій на фронт і подолала понад 400 тисяч кілометрів. За цими цифрами — доставлене на позиції обладнання, підтримка стабілізаційних пунктів і лікарень, допомога пораненим військовим.

Один із ключових напрямів роботи — програма «Реанімація на передовій». У її межах фонд передав 360 апаратів для серцево-легеневої реанімації EasyPulse. Обладнання допомагає медикам проводити реанімаційні заходи під час порятунку та евакуації поранених.

Для потреб захисників також передали тисячі одиниць обладнання, зокрема автомобілі, наземні роботизовані комплекси, Starlink, зарядні станції, генератори й детектори дронів. Допомогу формують відповідно до запитів підрозділів — для зв’язку, живлення техніки, евакуації та захисту особового складу.

Підтримка поранених захисників триває і під час лікування та відновлення. Разом із Християнським корпусом фонд реалізує програми «Скутери для Героїв» та безоплатного протезування. Уже передано понад 300 електроскутерів, які допомагають військовим з ампутаціями вільніше пересуватися й бути самостійнішими в повсякденному житті. У межах протезування захисникам допомагають отримати протези та пройти необхідні етапи їх підбору й налаштування.

Емоційно підтримати військових і ветеранів покликана «Піанотерапія» разом із Євгеном Хмарою. Музикант виступає для захисників і медиків у прифронтових лікарнях, військових госпіталях та реабілітаційних центрах.

Фонд також системно підтримує лікарні — передає медичне обладнання та витратні матеріали, необхідні для лікування пацієнтів і щоденної роботи медиків.

Саме цій роботі та людям, які її виконують, Євген Хмара присвятив свою відзнаку. Як амбасадор фонду «Надія», він представляє його діяльність на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Під час виступів і благодійних концертів музикант розповідає про допомогу захисникам, медикам і ветеранам, привертає увагу до їхніх потреб та залучає підтримку для роботи фонду.

Відео: https://youtube.com/shorts/SzREpqgtC4E?si=dB00DoeapVfNwwSe