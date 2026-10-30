Агент ФСБ планував підірвати електропідстанцію в Кропивницькому

У Кропивницькому суд призначив 15 років ув’язнення чоловікові, який на замовлення ФСБ готував підрив електропідстанції. Унаслідок диверсії російські спецслужби планували знеструмити стратегічні та соціальні об’єкти міста.

Про це 30 жовтня повідомила речниця управління СБУ в Кіровоградській області Юлія Ткач.

За даними слідства, чоловік мав забрати зі схованки саморобний вибуховий пристрій із 300 грамами пластиду та закласти його біля трансформаторів. Російські спецслужби планували дистанційно активувати вибухівку.

Завдання ФСБ виконував місцевий безробітний, якого завербували через Telegram-канали з пошуку підробітку. Російський куратор передав йому координати схованки з вибуховим пристроєм.

У березні цього року СБУ затримала чоловіка поблизу Кропивницького, коли він намагався забрати вибухівку. За версією слідства, він планував уночі перевезти її на таксі та закласти біля електропідстанції. Під час обшуків у нього вилучили засоби підриву та три мобільні телефони, якими він користувався для зв’язку з представниками ФСБ.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Йому призначили 15 років позбавлення волі.