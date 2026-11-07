Морпіхи ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра та штурмують російські рубежі

Морські піхотинці Збройних сил України утримують позиції на островах і лівому березі Херсонщини, а також просуваються вглиб окупованої території. Операції відбуваються на кількох напрямках, однак конкретні населені пункти та масштаби просування військові не розголошують.

Про це в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповів начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ полковник Алім Керімов.

За його словами, українські підрозділи не лише утримують уже зайняті позиції, а й проводять штурми російських позицій, просуваються вперед і закріплюються на нових рубежах. Після цього передають попередні позиції іншим підрозділам і продовжують наступ.

Керімов зазначив, що на лівому березі є багато українських позицій, де регулярно проводять ротації.

Водночас, за оцінкою військового, російська армія на південному Придніпровському напрямку змінила тактику й перейшла від класичних наступальних дій до гібридної війни з інтенсивними ударами по цивільній інфраструктурі та населенню.

За даними 30-го корпусу морської піхоти ЗСУ, у серпні цього року зафіксували рекордну кількість атак російських безпілотників – понад 26 тисяч за місяць.

Керімов пов'язує посилення ударів російських БпЛА по Херсонщині та Херсону з невдалими спробами армії РФ просунутися на цій ділянці фронту.

Він пояснив, що порівняно з 2025 роком кількість російських штурмових дій суттєво скоротилася. Якщо торік у смузі відповідальності бригади фіксували до 700 штурмових виходів противника, то нині – близько 150–200 на рік.

Зменшилася й активність російських човнів. За словами Керімова, торік зафіксували близько 200 виходів таких плавзасобів, тоді як за перше півріччя цього року – приблизно 22.

Військовий вважає, що російське командування, не досягаючи успіху в наступальних операціях, зосередилося на терорі цивільного населення. Для цього російські війська застосовують артилерію, авіацію та FPV-дрони.

«У смузі нашої бригади ворог перейшов від класичного наступу до гібридного: артилерійських ударів, авіаударів, ударів FPV-дронами», – зазначив Керімов.