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Війна

Морпіхи ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра та штурмують російські рубежі

Морпіхи ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра та штурмують російські рубежі

Морські піхотинці Збройних сил України утримують позиції на островах і лівому березі Херсонщини, а також просуваються вглиб окупованої території. Операції відбуваються на кількох напрямках, однак конкретні населені пункти та масштаби просування військові не розголошують.

Про це в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповів начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ полковник Алім Керімов.

За його словами, українські підрозділи не лише утримують уже зайняті позиції, а й проводять штурми російських позицій, просуваються вперед і закріплюються на нових рубежах. Після цього передають попередні позиції іншим підрозділам і продовжують наступ.

Керімов зазначив, що на лівому березі є багато українських позицій, де регулярно проводять ротації.

Водночас, за оцінкою військового, російська армія на південному Придніпровському напрямку змінила тактику й перейшла від класичних наступальних дій до гібридної війни з інтенсивними ударами по цивільній інфраструктурі та населенню.

За даними 30-го корпусу морської піхоти ЗСУ, у серпні цього року зафіксували рекордну кількість атак російських безпілотників – понад 26 тисяч за місяць.

Керімов пов'язує посилення ударів російських БпЛА по Херсонщині та Херсону з невдалими спробами армії РФ просунутися на цій ділянці фронту.

Він пояснив, що порівняно з 2025 роком кількість російських штурмових дій суттєво скоротилася. Якщо торік у смузі відповідальності бригади фіксували до 700 штурмових виходів противника, то нині – близько 150–200 на рік.

Зменшилася й активність російських човнів. За словами Керімова, торік зафіксували близько 200 виходів таких плавзасобів, тоді як за перше півріччя цього року – приблизно 22.

Військовий вважає, що російське командування, не досягаючи успіху в наступальних операціях, зосередилося на терорі цивільного населення. Для цього російські війська застосовують артилерію, авіацію та FPV-дрони.

«У смузі нашої бригади ворог перейшов від класичного наступу до гібридного: артилерійських ударів, авіаударів, ударів FPV-дронами», – зазначив Керімов.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ХерсонщинаХерсонвійна з рашистамиАлім Керімов
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