Російська розвідка залишила фінським депутатам фекальні докази своєї присутности

У Фінляндії близько 20 депутатів заявили про підозрілі проникнення до їхніх помешкань. В одному з випадків політик виявив у своєму туалеті залишені фекалії. Фінські посадовці припускають, що за цими інцидентами може стояти російська розвідка, яка таким чином намагається залякати політиків.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, про загадкові проникнення депутати повідомили минулого тижня. Один із політиків виявив у туалеті свого помешкання екскременти.

Депутат від правоцентристської Національної коаліційної партії Бен Зискович вважає, що це може бути частиною російської кампанії із залякування фінських законодавців.

«Це спосіб для російської розвідки показати, що за людьми стежать, спосіб створити плутанину або побоювання», – сказав він.

The Telegraph зазначає, що проникнення до помешкань політиків давно використовують як тактику російські розвідувальні служби. Державний департамент США називав такий метод «вторгненням в оселі»: агенти можуть переміщувати особисті речі, відчиняти вікна або вмикати сигналізацію, щоб деморалізувати та залякати людей.

Відомі й випадки, коли російські шпигуни та представники розвідок інших країн залишали в туалетах дипломатів і журналістів сечу або інші сліди, демонструючи здатність проникнути до їхніх помешкань.

Зокрема, видання згадує випадок 2023 року, коли Wall Street Journal повідомила, що агент ФСБ Росії нібито випорожнився у валізу високопоставленого американського чиновника під час його візиту до Росії.

Нинішня серія інцидентів стала першою відомою подібною історією у Фінляндії – країні, яка викликала обурення Росії вступом до НАТО.

Спікер фінського парламенту Юссі Галла-аго заявив, що розпочинає розслідування серії «значної» кількості проникнень до помешкань. За його словами, у квартирах депутатів залишилися сліди, які свідчать про те, що там хтось побував.

Водночас ознак злому не виявили, а майно в помешканнях не викрали та не пошкодили.

«Я не можу точно сказати, скільки підозрілих випадків нам відомо, але в будь-якому разі їх чимало», – додав Галла-аго.